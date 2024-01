Zespół Wywiadowczy — działania na rzecz społeczności, ściganie przestępców i dbanie o bezpieczeństwo na drogach Data publikacji 11.01.2024 Powrót Drukuj Wczorajsza służba była pełna wyzwań dla tczewskich policjantów z zespołu wywiadowczego, którzy udowodnili, że ich służba to nie tylko reakcja na zdarzenia, ale także proaktywne działania na rzecz bezpieczeństwa. Funkcjonariusze pomogli 81-latce cierpiącej na Alzheimera, wyeliminowali kierowcę, który nielegalnie poruszał się na drogach, a także zatrzymali osobę poszukiwaną za posiadanie narkotyków.

Wczoraj około godziny 20, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie zostali zaalarmowani przez zaniepokojonego przechodnia, który zauważył starszą Panią spacerującą ulicą w pidżamie. Na miejscu szybko pojawił się zespół wywiadowczy. Ich pierwszym krokiem było otoczenie seniorki, z którą kontakt był bardzo ograniczony troską i opieką. Policjanci ustalili miejsce jej zamieszkania, a następnie odwieźli 81-latkę do domu. Mąż seniorki poinformował, że jego żona cierpi na Alzheimera, a on sam nie zauważył, kiedy opuściła dom, ponieważ już spał. Na miejsce funkcjonariusze wezwali Zespół Ratownictwa Medycznego, aby upewnić się, że starszej Pani nic nie dolega. Policjanci doceniają postawę przechodnia, który zareagował, widząc 81-letnią kobietę.

Co możesz zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zaginięcia osoby starszej?

- jeśli senior mieszka sam, warto przekazać mu prosty w obsłudze telefon komórkowy i dzwonić kilka razy dziennie. Zadbaj, aby bateria zawsze była naładowana;

- odwiedzaj starszych członków rodziny tak często, jak to możliwe;

- dopilnuj, aby regularnie przyjmowali leki przepisane przez lekarza. Senior może o nich zapomnieć, co może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia;

- poproś sąsiadów, aby zwracali uwagę na różne niepokojące zachowania. Zostaw im swój numer telefonu, aby mogli się z Tobą jak najszybciej skontaktować;

- warto rozważyć zakup zegarka z GPS, opaski lub innych urządzeń lokalizacyjnych.

Tego samego dnia wywiadowcy zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę skody, który okazał się nieposiadającym uprawnień do prowadzenia pojazdów. Policjanci sporządzili wniosek, eliminując kierowcę z ruchu, co mogło zagrażać bezpieczeństwu. Niedługo po tym wywiadowcy zatrzymali osobę poszukiwaną, na którą wydano nakaz doprowadzenia do aresztu śledczego. 36-letni mężczyzna, skazany za posiadanie narkotyków, spędzi kolejne 18 miesięcy za kratkami.

Tczewscy wywiadowcy pokazują, że ich praca to nie tylko reakcja na zdarzenia, ale także aktywne działania na rzecz społeczności, ściganie przestępców i dbanie o bezpieczeństwo na drogach. Głównym atutem zespołu wywiadowczego jest wyjątkowa mobilność, szybkie, zdecydowanie działanie i przemieszczanie się, realizacja wszystkich zadań — niezależnie od ciężaru gatunkowego. Jeżeli chciałbyś zostać policyjnym wywiadowcom — Dołącz do Nas — razem zadbajmy o bezpieczeństwo!