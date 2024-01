18-latek odpowie za znęcanie się nad osobą w kryzysie bezdomności Data publikacji 11.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Kłodzka zatrzymali 18-latka podejrzanego o znęcanie się nad inną osobą. Jak wynika z przeprowadzonych ustaleń, napastnik na swoją ofiarę wybrał mężczyznę borykającego się z problemem bezdomności i nieporadnego życiowo. Znęcając się nad nimi wyzywał, poniżał, groził i zmuszał do określonego zachowania. Sprawca usłyszał już zarzuty i teraz grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Policjanci z powiatu kłodzkiego niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przestępstwie znęcania się nad osobą borykającą się z problemem bezdomności rozpoczęli intensywne działania mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tego bulwersującego zdarzenia oraz namierzenie sprawcy.

Funkcjonariusze szybko ustalili, że do zdarzenia doszło kilka tygodni temu na terenie województwa opolskiego, a sprawcą jest 18-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego. Napastnik wyzywając słowami obelżywymi, bił swoją ofiarę po głowie i po twarzy. Dopuścił się również kierowania wobec bezradnego mężczyzny gróźb pozbawienia życia. Wszystko to telefonem komórkowym nagrywał 15-letni kolega agresora, który jest mieszkańcem województwa opolskiego.

Kwestią czasu było zatrzymanie 18-latka, który zmuszał do określonego zachowania mężczyznę nieporadnego życiowo ze względu na krytyczne położenie wynikające z bezdomności. Doszło do niego już dzień później, a wczoraj zatrzymany, na podstawie zebranego przez policjantów materiału dowodowego, usłyszał zarzuty przestępstwa psychicznego i fizycznego znęcania się nad osobą nieporadną, za co grozi kara 8 lat więzienia.

Prokurator Rejonowy w Kłodzku wobec mężczyzny zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym.