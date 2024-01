Czujność policjantów na wagę życia Data publikacji 11.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci podczas służb mierzą się z różnymi zdarzeniami, dlatego są wyczuleni na każdą nietypową sytuację. Taką postawą wykazali się policjanci z zespołu ruchu drogowego rypińskiej komendy, którzy pomogli mężczyźnie w stanie zagrożenia życia. Policjanci nie pozostali obojętni, widząc jego nietypowe zachowanie.

Wczoraj (10.01.2024) policjanci z zespołu ruchu drogowego rypińskiej komendy, podczas przejazdu do miejsca pełnienia służby, na autostradzie zjechali na parking na przerwę. Tam nagle zauważyli, że w jednej z zaparkowanych ciężarówek siedzi mężczyzna, który dziwnie się zachowuje. Mężczyzna chaotycznie gestykulował i chwytał się za twarz. Policjanci postanowili sprawdzić co się dzieje.

Gdy podeszli do kabiny zorientowali się, że potrzebuje pomocy. Mężczyzna przekazał policjantom, że coś się z nim dzieje i czuje drętwienie w ręku. Był bardzo zaniepokojony i zdezorientowany.

Funkcjonariusze od razu zajęli się mężczyzną. Podejrzewając, że może to być zawał, zgodnie z zaleceniami pierwszej pomocy, polecili mu by usiadł i okryli go. Policjanci natychmiast też wezwali na miejsce karetkę pogotowia i do czasu przyjazdu ratowników kontrolowali jego czynności życiowe.

Po przyjeździe karetki pogotowia okazało się, że mężczyzna rzeczywiście miał zawał i został zabrany do szpitala.

Policjanci zajęli się również pojazdem, którego ładunkiem był inwentarz żywy. O całej sytuacji powiadomili pracodawcę, a także miejscową policję we Włocławku, która zabezpieczyła mienie do czasu przyjazdu właściciela.