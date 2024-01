„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” najbardziej popularna wśród mieszkańców Małopolski Data publikacji 11.01.2024 Powrót Drukuj Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od września 2016 roku. W Małopolsce do końca ub.r. zgłoszono ponad 362 206 zagrożeń. Jest to najwyższy wynik na tle pozostałych województw i świadczy o dużej popularności tego kanału informacyjnego wśród mieszkańców naszego regionu.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) jest interaktywnym anonimowym i bezpłatnym narzędziem, które umożliwia Policji i społeczeństwu współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego. Tylko w 2023 roku do KMZB w województwie małopolskim zgłoszono 51 191 zagrożeń, wśród których potwierdziło się blisko 52% zgłoszeń. Dominowały kategorie tj. „przekraczanie dozwolonej prędkości” – 16 292 zgłoszenia, nieprawidłowe parkowanie 13 656 zgłoszeń oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 4 361 zgłoszeń. Małopolska Policja, w odpowiedzi na zgłoszone zagrożenia, które znalazły potwierdzenie, podjęła działania eliminacyjne, które przyczyniły się do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. W ostatnim roku wyeliminowano 21 668 zagrożeń.



Aby skorzystać z KMZB, należy wejść na stronę internetową dowolnej jednostki organizacyjnej Policji, gdzie znajdziemy link do dedykowanej strony. Następnie należy wyszukać interesujące nas miejsce na mapie lub wpisać adres w wyszukiwarkę. Po kliknięciu na wybrane miejsce można dodać własne zgłoszenie, wybierając odpowiednią kategorię zagrożenia spośród 24 tam dostępnych. Zgłoszenie można uzupełnić komentarzem, dodać zdjęcie, a nawet krótki film co znacznie może ułatwić Policji łatwiejszą weryfikację. Zgłoszenia są sprawdzane przez Policję i oznaczane odpowiednim kolorem na mapie.



KMZB jest stale rozwijana i ulepszana, a jej celem jest stworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem opartego na współpracy i zaufaniu między Policją a społeczeństwem. Należy jednak pamiętać, że aplikacja ta, nie służy zgłaszania pilnych interwencji. W tym celu należy skorzystać z numeru alarmowego 112.



( KWP w Krakowie / kp)