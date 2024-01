Policjanci z Posterunku Policji w Wielbarku w nocy zauważyli pożar w kominie. Szybko zareagowali i ewakuowali domowników Data publikacji 12.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci na co dzień patrolują ulice miast, a także mniejsze miejscowości w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku. Tym razem funkcjonariusze z Posterunku Policji w Wielbarku wykazali się spostrzegawczością i szybkością reakcji. Podczas patrolowania miejscowości Zabiele mundurowi zauważyli wydobywający się ogień i gęsty dym z komina domu jednorodzinnego. Policjanci natychmiast obudzili i ewakuowali domowników w bezpieczne miejsce. Dzięki nim w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

W nocy ze środy na czwartek, 10/11.01.2024 r. po północy w miejscowości Zabiele gm. Wielbark st. post. Jakub Lizun i st. post. Adrian Maksymowicz z Posterunku Policji w Wielbarku patrolowali rejon. Funkcjonariusze zauważyli wydobywający się ogień i gęsty dym z komina domu jednorodzinnego. Natychmiast zareagowali i obudzili domowników oraz ewakuowali ich w bezpieczne miejsce. O tym fakcie poinformowali oficera dyżurnego szczycieńskiej jednostki, który wezwał na miejsce straż pożarną. Strażacy po przybyciu na miejsce ugasili pożar sadzy w przewodzie kominowym. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało. Mieszkająca w domu kobieta i dwójka dzieci mogli wrócić do domu.

Apelujemy o czujność i kontrolę podczas palenia w piecu w okresie zimowym. Pożar sadzy w kominie może rozprzestrzenić się na dach i poddasze, a nawet na cały budynek. Należy regularnie kontrolować stan komina i w razie potrzeby skorzystać z usług kominiarza, który wyczyści komin, co zminimalizuje ryzyko pożaru.

Służba w Policji daje to, czego nie oferuje wykonywanie wielu innych zawodów. To co wyróżnia służbę w Policji od innych służb mundurowych, to możliwość jej pełnienia w miejscu zamieszkania lub bardzo blisko niego, a to ze względu na liczbę i rozmieszczenie jednostek policji. Na Warmii i Mazurach w każdym z 19 powiatów funkcjonuje komenda powiatowa oraz podległe jej komisariaty i posterunki policji.

Praca w policyjnym mundurze to możliwość niesienia pomocy ludziom i zwierzętom oraz ratowanie mienia i ściganie przestępców. To możliwość rozwoju różnych umiejętności: technicznych, fizycznych czy interpersonalnych. To praca przy wykonywaniu różnych zadań. To służba za kierownicą radiowozu, na motorze, na łodzi, współpraca ze zwierzętami, praca „pod przykrywką”, rozwiązywanie niewyjaśnionych spraw, szukanie śladów w laboratorium, ciągłe staranie się o to, by być jeden krok przed przestępcami, by w końcu ich dopaść. To także współpraca z lokalną społecznością, troska o bezpieczeństwo dzieci i seniorów, bycie wsparciem dla osób, które tego potrzebują. To służba, która każdego dnia może przynosić inne zadania i przynosi satysfakcję z ich zrealizowania.

Aktualnie początkujący policjanci, po pozytywnym ukończeniu kursu podstawowego mogą liczyć na miesięczne uposażenie w wysokości około 4900 zł netto („na rękę”, przed ukończeniem 26 roku życia). Policja oferuje również korzystne warunki socjalne, nagrody finansowe, płatne nadgodziny, zasiłki i dofinansowania m.in. do wypoczynku oraz kosztów dojazdu i zamieszkania.

Zastanawiasz się nad wstąpieniem do Policji?

Pierwszy krok w tym kierunku możesz wykonać bez wychodzenia z domu. Spełniając oczekiwania kandydatów, umożliwiona została możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych nie tylko podczas osobistej wizyty w Sekcji Doboru KWP w Olsztynie, ale też za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej. Można to robić przez cały rok, bez względu na planowane terminy przyjęć. Im szybciej, tym większa szansa na to, że procedura rekrutacyjna zostanie zakończona przed jednym z planowanych terminów przyjęć. W tym roku zostały one zaplanowane jeszcze na: 4 marca, 24 kwietnia, 8 lipca, 9 września, 30 października, 30 grudnia.

