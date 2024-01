Bezpieczny i aktywny zimowy wypoczynek 2024

Data publikacji 12.01.2024 Powrót Drukuj

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania. Od 15 stycznia 2024 roku w naszym kraju rozpoczynają się ferie zimowe. Oto kilka rad dla dzieci i rodziców, co zrobić aby zimowy wypoczynek był zdrowy i bezpieczny.