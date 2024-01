#zostańpolicjantem – jak wygląda kurs podstawowy w szkole Policji? Data publikacji 15.01.2024 Powrót Drukuj To pytanie zadają sobie wszyscy, którzy marzą o pracy w Policji. W internecie można znaleźć bardziej lub mniej sprawdzone informacje na ten temat. Chcesz się przekonać, jak jest naprawdę? Zapraszamy Cię w takim razie do obejrzenia naszego najnowszego 15-minutowego filmu, który powstał przy współudziale Szkoły Policji w Słupsku.

Pierwsze dni służby to zazwyczaj duża niewiadoma. Tuż po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej nowo przyjęty policjant zostaje skierowany na szkolenie zawodowe podstawowe, czyli potocznie mówiąc – kurs podstawowy. Odbywa się on w jednej ze szkół Policji. Ukończenie z wynikiem pozytywnym tego szkolenia pozwoli młodym stażem funkcjonariuszom w przyszłości pełnić służbę w różnych pionach Policji. Ale zanim to nastąpi, czeka ich czas intensywnej nauki, podczas której będą zdobywać niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne w przyszłej służbie. Pierwsze tygodnie w szkole Policji to tak zwany okres unitarny, podczas którego słuchacze zapoznają się z regulaminami musztry oraz codziennym funkcjonowaniem w jednostce zhierarchizowanej. Dla większości z nich bardzo często jest to pierwszy kontakt z mundurem czy z bronią.



Chcąc przybliżyć wszystkim zainteresowanym służbą w Policji, to czego mogą się spodziewać podczas kursu podstawowego, w Biurze Komunikacji Społecznej KGP zrodził się pomysł stworzenia kilkuminutowego filmu pokazującego, jak wygląda taki kurs i czego można się podczas jego trwania nauczyć. Do projektu zaprosiliśmy Szkołę Policji w Słupsku. W filmie występują m.in. wykładowcy placówki oraz chętni do współpracy z nami kursanci – nowo przyjęci policjanci. W tym miejscu warto dodać, że współpraca przy tym projekcie przebiegała bardzo sprawnie. Nagrania zrealizowane zostały w ciągu kilku dni zdjęciowych na terenie szkoły według stworzonego wcześniej scenariusza. Zdjęcia kręciliśmy zarówno w dzień, jak i w nocy, z ziemi, jak i z powietrza – w tym przypadku za pomocą drona. Sprzęt, który wykorzystaliśmy, został zakupiony ze środków unijnych przy okazji realizowanych wcześniej projektów. Nasze działania w żaden sposób nie zakłócały normalnego toku pracy szkoły. Kluczem dotarcia do młodych odbiorców zainteresowanych związaniem swojego życia zawodowego z Policją, oprócz fabuły, w której nie zabrakło akcentów humorystycznych, jest również specjalnie dobrana muzyka. Ale żeby się o tym wszystkim przekonać, po prostu trzeba obejrzeć nasz film.



Dodatkowym efektem naszej współpracy ze Szkołą Policji w Słupsku są również tzw. shortsy, czyli około 30 - 60-sekundowe filmiki, które będzie można oglądać na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych polskiej Policji – Youtube, Instagramie, Facebooku i TikToku. Mamy nadzieję, że nasze produkcje spotkają się z pozytywnym odzewem zarówno przyszłych policjantów, jak i tych, którzy szkolenie podstawowe mają już dawno temu za sobą.

Informacje na temat doboru do Policji: Jak zostać policjantem

Tekst: Agnieszka Włodarska/ BKS KGP

Zdjęcia: sierż. szt. Kamil Kłeczek, sierż. szt. Krystian Kłeczek, sierż. szt. Tomasz Lis, Artur Orliński

Montaż: sierż. szt. Tomasz Lis

https://youtu.be/Fs6bpyJ1fdM?si=ns0q1DG5PfT8jumi