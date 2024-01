Policjanci pomogli kierowcy w uruchomieniu auta Data publikacji 12.01.2024 Powrót Drukuj Zima to trudny czas dla kierowców. W ostatnich dniach obserwujemy drastyczne spadki temperatur, co nie tylko wpływa na nasze codzienne życie, ale stawia przed nami nieoczekiwane wyzwania. Jednym z takich problemów, z jakim muszą zmierzyć się kierowcy jest trudność w odpaleniu auta. Przekonał się o tym mieszkaniec Krosna, jednak dzięki pomocy policjantów szybko udało mu się wyruszyć w dalszą podróż.

11 stycznia 2023 roku policjanci łódzkiej drogówki pełnili służbę na autostradzie A-2. Ich zadaniem było czuwanie nad bezpieczeństwem każdego uczestnika ruchu drogowego. Około godziny 7:25 będąc na Miejscu Obsługi Podróżnych w miejscowości Chrząstów do mundurowych podszedł mężczyzna z nietypową prośbą. Okazało się, że w trakcie swojej podróży postanowił zrobić sobie krótką przerwę. W związku z tym zatrzymał się na pobliskiej stacji benzynowej. Gdy wrócił do swojego samochodu czekała go niemiła niespodzianka. Niestety pomimo wielokrotnych prób nie mógł odpalić samochodu, którym podróżował. Zima sprawiła, że silnik odmówił współpracy. Ponadto żaden z kierowców, którzy znajdowali się w pobliżu nie posiadał przy sobie przewodów rozruchowych, przez co znalazł się w trudnej dla niego sytuacji. 45-latek nadmienił policjantom, że podróżuje z Krosna do Poznania, gdzie z Jarmarku Świątecznego musi odebrać swój świąteczny kram.



Stróże prawa bez chwili wahania postanowili pomóc mężczyźnie. Ich doświadczenie i profesjonalizm pozwoliły szybko rozwiązać problem techniczny. Mundurowi dostarczyli i podpięli przewody rozruchowe, dzięki którym już po kilku minutach udało się uruchomić pojazd. Cała sytuacja zajęła dosłownie chwilę. Zadowolony z szybkiego uruchomienia auta mężczyzna podziękował policjantom, że bezpiecznie i na czas będzie mógł teraz dotrzeć do celu swojej podróży.

Musimy pamiętać, że każda policyjna interwencja jest inna, a policjanci na swojej drodze muszą być gotowi na różne, nieprzewidziane zdarzenia. Ludzie potrzebują pomocy w różnych sytuacjach. Niektóre są proste i nie wymagają poświęcenia, a jedynie chwili czasu i chęci. Policjanci łódzkiej drogówki raz kolejny udowodnili, że niezależnie od charakteru zdarzenia chętnie ruszają z pomocą.