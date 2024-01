Dolnośląscy policjanci podsumowali 2023 rok

Data publikacji 12.01.2024 Powrót Drukuj

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu to miejsce, gdzie odbyła się odprawa służbowa, której celem było m.in. wieloaspektowe podsumowanie pracy policjantów działających na terenie Dolnego Śląska w 2023 roku. Wzięli w niej udział przedstawiciele ścisłego kierownictwa KWP we Wrocławiu oraz komend miejskich i powiatowych naszego garnizonu, a także specjalnie zaproszeni goście, z którymi funkcjonariusze współpracują ściśle na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Szef dolnośląskich policjantów nadinsp. Paweł Półtorzycki podsumował osiągnięte w ubiegłym roku wyniki pracy omówione szczegółowo przez swoich zastępców nadzorujących pion logistyki, kryminalny oraz prewencji. Nakreślił też główne cele i priorytety na ten rok, a także podziękował za wsparcie oraz wszelkie wspólne działania.