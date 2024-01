Policjanci zatrzymali złodzieja samochodów Data publikacji 15.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość samochodową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzieże samochodów. 45-latek wpadł w ręce stróżów prawa w województwie opolskim. Kryminalni odzyskali również dwa auta, których wartość oszacowano łącznie na 150 tysięcy złotych. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Policjanci z Sekcji d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach od kilku miesięcy intensywnie pracowali nad sprawą. Samochody, głównie marki Renault i Peugeot znikały nie tylko z województwa śląskiego, ale też z miast spoza Śląska. Stróże prawa analizowali każdy szczegół, który mógł przybliżyć ich do sprawców. Coraz to nowsze informacje w prowadzonych czynnościach operacyjnych skierowały policjantów do województwa opolskiego.

Na początku stycznia przeprowadzili zasadzkę w Kluczborku i zatrzymali na gorącym uczynku 45-latka, który przyjechał na osiedle peugeotem skradzionym kilka godzin wcześniej w Łodzi. Na miejscu kryminalni odzyskali też drugiego peugeota, którego 45-latek skradł w Dąbrowie Górniczej. Mężczyzna kradł samochody francuskich marek, głównie nocą, z osiedli mieszkaniowych, wykorzystując do włamań urządzenia elektroniczne.

Podczas przeszukania śląscy kryminalni znaleźli te urządzenia oraz kilka tablic rejestracyjnych pochodzących ze skradzionych pojazdów. Wszystkie przedmioty będą teraz dowodami w sprawie.

Zatrzymany 45-latek jest dobrze znany policjantom z sekcji zwalczającej przestępczość. Mężczyzna odbywał wyrok pozbawienia wolności w związku z podobnymi przestępstwami. Kiedy opuścił zakład karny, wrócił do nielegalnego procederu. Choć stróże prawa odzyskali dwa samochody, wiele wskazuje na to, że zatrzymany ma na swoim koncie znacznie więcej kradzieży samochodów. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zastosował wobec 45-latka tymczasowy areszt.

Film Zatrzymani_zlodzieje_samochodow.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymani_zlodzieje_samochodow.mp4 (format mp4 - rozmiar 32.8 MB)