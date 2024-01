Emerytowany policjant dał piękny przykład Data publikacji 15.01.2024 Powrót Drukuj Mężczyzna, który nagle w sklepie stracił przytomność, upadając wpadł dosłownie prosto w ręce innego klienta sklepu. Okazał się nim były policjant komisariatu w Pakości Rafał Nieznalski. Ten doskonale wiedział co robić i natychmiast rozpoczął reanimację. Mężczyzna trafił do szpitala.

Do niespodziewanego zdarzenia doszło w sobotę (13.01.2024) w Pakości w jednym ze sklepów. Gdy w alejce sklepowej mijało się dwóch klientów, jeden z nich zaczął nagle upadać. W całej tej sytuacji można powiedzieć, że miał szczęście, bo dosłownie, złapał go emerytowany policjant Rafał Nieznalski. Położył go na ziemi i ocenił sytuację, a następnie rozpoczął masaż serca. 74-letni mężczyzna bowiem stracił przytomność. Monitorował jego funkcje życiowe. W tego typu zdarzeniach najważniejsze są pierwsze minuty udzielania pomocy.

Została wezwana karetka, a do jej przyjazdu Rafał Nieznalski wykonywał nieprzerwanie ucisk klatki piersiowej. Na miejsce zjawiła się również załoga strażaków, która wraz z ratownikami medycznymi przejęła chorego i kontynuowała resuscytację, do czasu, aż mężczyzna odzyskał oddech.