Szczęśliwy finał poszukiwań 86-latki Data publikacji 15.01.2024 Powrót Drukuj W niedzielę (14.01. br.), około godziny 11 policjanci oraz strażacy brali udział w poszukiwaniu 86-latki. Kobieta oddaliła się z miejsca zamieszkania, a panująca na zewnątrz temperatura mogła zagrażać jej życiu i zdrowiu. Rodzina poprosiła o pomoc policjantów.

Sytuacja była poważna, bo jak informowała rodzina, zaginiona mogła mieć problemy z pamięcią i nigdy nie wychodziła z domu sama. Rodzina początkowo na własną rękę próbowała odnaleźć zaginioną, ale po kilkudziesięciu minutach poprosiła o pomoc policjantów.

Do poszukiwań natychmiast zaangażowano służby: policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu i Komisariatu Policji w Bukownie oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukownie, którym przekazano rysopis 86-latki. Mundurowi ustalili, że kobieta ostatni raz widziana była na ulicy Leśnej w Bukownie. Policjanci i strażacy przez dwie godziny przeszukiwali miejsca, gdzie ewentualnie może przebywać zaginiona seniorka. Najpierw na ulicy Młyńskiej odnaleziono psa 86-latki. Następnie po godzinie 13, kilka kilometrów od miejsca zamieszkania na ulicy Ogrodowej w Bukownie funkcjonariusze Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukownie znaleźli zaginioną. Pogotowie, które wezwano na miejsce udzieliło pomocy 86-latce. Kobieta nie wymagała dalszej hospitalizacji i trafiła pod opiekę rodziny.

Apelujemy do mieszkańców o zwracanie uwagi na osoby starsze, które samotnie poruszają się po ulicach. Takie osoby znajdując się poza domem, często są zdezorientowane sytuacją. Niejednokrotnie ich ubiór jest nieadekwatny do pogody a zimą szybko może dojść do wychłodzenia organizmu. Dlatego ważna jest szybka reakcja otoczenia i kluczowe są działania podjęte bezpośrednio po zgłoszeniu. Tyko wtedy są największe szanse na odnalezienie osoby zaginionej całej i zdrowej.