W czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 15.01.2024 Powrót Drukuj Technik kryminalistyki z pajęczańskiej jednostki Policji w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę. 57-latek kierował Hondą Civic mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie oraz nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. O losie nieodpowiedzialnego kierowcy zdecyduje sąd. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 13 stycznia br., około godziny 17:50 w miejscowości Ostrołęka. Funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie podróżując swoim pojazdem w czasie wolnym od służby zauważył na rondzie stojącą Hondę Civic i mężczyznę, który próbował nieudolnie podnieść klapę pojazdu. Policjant zatrzymał się, ponieważ chciał pomóc mężczyźnie w awarii pojazdu. Kiedy wspólnie próbowali uruchomić pojazd funkcjonariusz od kierującego wyczuł woń alkoholu. Ponadto poruszał się on chwiejnym krokiem, a jego ruchy były nieskoordynowane. Oznajmił również, że klema w jego pojeździe nie łączy i jak tylko usunie usterkę to jedzie dalej. Policjant natychmiast zabrał mężczyźnie kluczyki od pojazdu i zawiadomił dyżurnego pajęczańskiej policji. Oficer dyżurny powiadomił mundurowego, że kilkanaście minut wcześniej było zgłoszenie, że właśnie tym pojazdem, o takich samych numerach rejestracyjnych przemieszcza się najprawdopodobniej nietrzeźwy kierujący. Na miejsce zdarzenia zostali zadysponowani funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy wykonali badanie stanu trzeźwości kierowcy. Okazało się, że 57-letni mieszkaniec gminy Siemkowice miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło również na jaw, że nie posiadał uprawnień do kierowania.