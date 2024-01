Słoiki z nielegalnym wsadem Data publikacji 15.01.2024 Powrót Drukuj Ponad 3 kg suszu, aparatura do uprawy konopi innej niż włóknista, to bilans służbowej wizyty kieleckich policjantów zwalczających przestępczość narkotykowa w domu 51 – latka. Rzecz działa się w minioną środę na terenie Skarżyska – Kamiennej. Mężczyzna usłyszał zarzut wytwarzania środków odurzających i trafił do aresztu.

Kieleccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej od jakiegoś czasu pracowali nad sprawą związaną z narkotykowym procederem.

Jeden z wątków funkcjonariusze łączyli z 51-letnim mieszkańcem Skarżyska-Kamiennej. Aby sprawdzić swoje przewidywania w minioną środę postanowili złożyć służbową wizytę w domu podejrzewanego. Jak się okazało ich przewidywania były niezwykle trafne, bowiem w pomieszczeniach domu, który wynajmował 51-latek policjanci znaleźli 28 słoików i plastikowy worek wypełniony suszem. Wszystko o łącznej wadze ponad 3 kg. Jak wskazały pierwsze analizy, ujawniony przez nich susz to marihuana. Oprócz suszonego ziela funkcjonariusze w pomieszczeniach gospodarczych znaleźli kompletne oprzyrządowanie do uprawy konopi innych niż włókniste.

Całość znaleziska została zabezpieczona, a 51-latek trafił do celi. W piątek skarżyski sad zastosował wobec niego 2 miesięczny areszt tymczasowy w związku z zarzutem wytwarzania środków odurzających w postaci ziele konopi innej niż włóknista, za co może mu grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.