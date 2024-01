Areszt dla oszusta działającego w grupie wyłudzającej pieniądze metodą „na pracownika banku” Data publikacji 16.01.2024 Powrót Drukuj Otwoccy operacyjni namierzyli i zatrzymali 18-letniego obywatela Ukrainy, który wyłudził ponad 33 tysiące złotych. Oszuści podszyli się pod pracownika banku. Mężczyzna na wniosek otwockiej prokuratury trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci apelują, by nie ulegać presji oszustów, a wszelkie próby wyłudzeń zgłaszać odpowiednim służbom.

W połowie listopada ubiegłego roku na biurko operacyjnych zajmujący się zwalczaniem oszustw dokonywanych zdalnie trafiła kolejna sprawa. Tym razem oszuści, chcąc wyłudzić pieniądze podali się za pracownika banku. Nieświadomy mężczyzna odebrał telefon od fikcyjnego pracownika banku, który poinformował go, że pieniądze na jego koncie są zagrożone. Jedynym sposobem, by nie stracić pieniędzy, musiał wykonywać ściśle polecenia fikcyjnego bankowca. Niestety instrukcje oszusta doprowadziły do straty ponad 33 tys. złotych.

Operacyjni postanowili podążać tropem pieniędzy. Nowoczesne metody pracy operacyjnej w połączeniu z rozwojem technologii wykorzystywanej przez policję do ścigania przestępców, pozwalają wyśledzić przepływ wirtualnego pieniądza.

Trop prowadził do Krakowa. Następnie policjanci ustalili personalia mężczyzny uczestniczącego w oszustwie. Kolejnym krokiem było wytypowanie miejsc, w których może przebywać oszust. Finalnie operacyjni zatrzymali 18-letniego obywatela Ukrainy na jednej z krakowskich ulic. Następnie przeszukali miejsce, w którym według ustaleń policjantów w ostatnim czasie przebywał zatrzymany oszust. Policjanci w trakcie przeszukania zabezpieczyli dokumentację bankową oraz kartę debetową na dane innej osoby. Oszust nie potrafił logicznie wytłumaczyć, jak wszedł w posiadanie karty na nie swoje dane.

Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa, za które kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Otwocku, która po przeanalizowaniu materiału zebranego w sprawie zawnioskowała do Sądu o zastosowanie wobec 18-latka najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. W tym przypadku współpraca pomiędzy prokuraturą a policją doprowadziła do zatrzymania oszusta. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.

Pamiętaj!

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy,

Policja nigdy nie dzwoni, by informować o prowadzonych akcjach uchwycenia przestępcy,

Jeżeli masz jakieś wątpliwości, rozłącz się,

Nie działaj pochopnie pod presją czasu lub w emocjach,

Po rozmowie zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer telefonu, by opowiedzieć o zdarzeniu,

Jeśli nie możesz skontaktować się z najbliższymi, niezwłocznie powiadom policję o takim zdarzeniu, dzwoniąc pod numer 112.