Kryminalni w czasie wolnym od służby zatrzymali poszukiwanego listami gończymi Data publikacji 16.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci z żarskiej komendy w czasie wolnym od służby zatrzymali 33-latka, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna poszukiwany był dwoma listami gończymi za nękanie i kradzież, a do odsiadki miał 10 miesięcy. 33-latek już trafił „za kratki”.

W sobotę (13 stycznia) policjant służby kryminalnej żarskiej komendy w czasie wolnym od służby w jednym z marketów w Żarach zauważył przy kasie mężczyznę, w którym rozpoznał poszukiwanego. Zadzwonił do swojego kolegi z wydziału, który także był na wolnym, jednocześnie nie spuszczając poszukiwanego z oczu. Wspólnie pojechali za mężczyzną, który wsiadł do samochodu na miejsce pasażera i odjechał. Policjanci udali się w ślad za nim, informując dyżurnego i patrol będący w służbie o podjętych działaniach i kierunku, w którym przemieszczał się poszukiwany. Policjanci w odpowiednim momencie, kiedy pojazd się zatrzymał, zatrzymali również swój samochód i pieszo dobiegli do drzwi pasażera, który próbował wysiąść. Zatrzymali mężczyznę, by po chwili przekazać go funkcjonariuszom z patrolu będącym w służbie.

Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Żar. Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, a poszukiwany był na podstawie listów gończych wydanych przez sąd i prokuraturę za kradzież i nękanie. Został doprowadzony do policyjnego aresztu, a stamtąd trafił za więzienne kraty.

To nie pierwsza taka akcja policjantów, którzy udowodnili swoją postawą, że nawet w czasie wolnym są zaangażowani w służbę:

