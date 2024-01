Policjanci i pracownicy socjalni pomogli mężczyźnie w trudnej sytuacji życiowej Data publikacji 16.01.2024 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej współpracy z instytucjami pomocowymi udaje się namówić potrzebujące osoby, aby podczas zimy skorzystały ze schronisk, noclegowni czy ogrzewalni. Choć nie jest łatwo przekonać niektórych do zmiany przyzwyczajeń, to należy robić wszystko, by uratować życie i zdrowie drugiego człowieka. Systemowa pomoc zadziałała w przypadku znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej 58-latka, któremu policjanci z Pilawy zapewnili transport do schroniska.

Od początku zimy, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera, garwolińscy policjanci sprawdzają miejsca, gdzie zdrowie lub życie osób starszych, schorowanych i samotnych jest zagrożone z uwagi na warunki, w jakich mieszkają. Funkcjonariusze ściśle współpracują w tym zakresie z ośrodkami pomocy społecznej.

Policjanci z Pilawy, w trakcie jednej ze służb, otrzymali informację o mieszkającym samotnie i nieporadnym 58-latku, który żyje w trudnych warunkach w jednej z miejscowości. To mieszkańcy, zaniepokojeni sytuacją mężczyzny, powiadomili ośrodek pomocy społecznej. Policjanci we współpracy z pracownikami socjalnymi od razu odwiedzili mężczyznę. Kiedy weszli do jego domu okazało się, że jest tam bardzo zimno. Było jasne, że mężczyzna może być narażony na wychłodzenie. Wspólnymi siłami udało się przekonać go, by skorzystał z pomocy schroniska. Policjanci zorganizowali transport dla 58-latka do miejsca, w którym będzie mógł bezpiecznie przeczekać zimę.

Nie bądźmy obojętni i reagujmy!

Czasami jeden telefon na 112 może uratować komuś życie. Wszelkie sygnały o osobach potrzebujących pomocy w okresie zimy możemy też zgłaszać za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Pamiętajmy, że pomóc może każdy, a nasze zainteresowanie może uratować komuś życie.