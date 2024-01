Zlikwidowana linia produkcyjna oraz areszt za posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 16.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci z trzebnickiego wydziału kryminalnego zatrzymali dwie osoby podejrzane o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Jednocześnie w trakcie prowadzonych czynności w budynku gospodarczym na terenie posesji jednego z zatrzymanych ujawnili nielegalną linię produkcyjną służącą do wytwarzania środków odurzających. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 28-leni mieszkaniec powiatu trzebnickiego decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w więziennej celi, natomiast wobec zatrzymanej wraz z nim 19-latki zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za tego typu przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy dzięki wytężonej pracy operacyjnej ukierunkowanej na zwalczanie przestępczości narkotykowej w ubiegły piątek zatrzymali 28-letniego mężczyznę oraz 19-letnią kobietę, którzy według ustaleń funkcjonariuszy mogli posiadać narkotyki.

Kolejnym krokiem było dokładne sprawdzenie mieszkania zatrzymanych, gdzie mundurowi zabezpieczyli znaczną ilość środków psychoaktywnych. Do policyjnego depozytu trafiło ponad 3000 porcji metamfetaminy i amfetaminy oraz ponad 100 porcji marihuany.

Funkcjonariusze zabezpieczyli również wagi elektroniczne służące do porcjowania tych nielegalnych środków oraz znaczną ilość pieniędzy.

W trakcie sprawdzania posesji, w budynku gospodarczym policjanci ujawnili nielegalną linię produkcyjną, na której prawdopodobnie powstawały zabezpieczone nielegalne substancje. Kryminalni wspólnie z technikiem kryminalistyki zabezpieczyli środki chemiczne, które miały służyć do produkcji kolejnej partii zabronionych substancji, były to różne odczynniki, prekursory oraz 25 kilogramów półproduktu.

Ujawniony sprzęt oraz urządzenia świadczą, że linia produkcyjna mogła działać od dłuższego czasu produkując nielegalne substancje. Dlatego w ramach prowadzonego w tej sprawie postępowania policjanci sprawdzą pochodzenie zabezpieczonych substancji oraz przeznaczenie gotowych już narkotyków.

Okazało się, że podejrzany w chwili popełnienia przestępstwa odbywał karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego za popełnione wcześniej przestępstwa.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mieszkańcom powiatu trzebnickiego zarzutów posiadania znacznej ilości narkotyków oraz wytwarzania substancji, których posiadanie jest zabronione.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania skierowany został wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego. Sąd podzielił argumentację śledczych i zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące, natomiast wobec 19-latki zastosowany został policyjny dozór.