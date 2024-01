Policjanci z Fordonu zdążyli na czas i uratowali mężczyznę Data publikacji 16.01.2024 Powrót Drukuj Determinacja, zaangażowanie i sprawność działania pozwoliły policjantom z Fordonu uratować mężczyznę, który chciał targnąć się na własne życie. W ostatniej chwili funkcjonariusze ściągnęli go z parapetu otwartego okna znajdującego się na 4. piętrze hotelu. 46-latek trafił pod opiekę lekarzy.

Wszystko zaczęło się w minioną sobotę, 13 stycznia o godzinie 0:45. Wówczas dyżurny z komisariatu w Fordonie otrzymał zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, iż z jednym z dyspozytorów rozmawia mężczyzna chcący targnąć się na własne życie. Desperat podał adres pobytu, który szybko zweryfikowali skierowani na miejsce policjanci. Okazało się, że rozmówca podał adres budynku spotkań grupy religijnej. Był on zamknięty, a dookoła nikogo nie zastali. Patrol prowadził dalej poszukiwania, sprawdzając teren przyległy oraz inne miejsca, gdzie mężczyzna mógł się znajdować.

W pewnym momencie podczas rozmowy z dyspozytorem desperat podał nazwę hotelu, jak się okazało poza granicami miasta. Policjanci z Fordonu postanowili sprawdzić jednak pobliskie hotele. To jak się okazało był właściwy trop. Podczas rozmowy z recepcjonistką jednego z nich ustalili, że desperat jest ich gościem. Przy pomocy zapasowego klucza patrol wszedł do pokoju znajdującego się na 4. piętrze. Wówczas funkcjonariusze zobaczyli, że mężczyzna stoi na parapecie otwartego okna. Wykorzystując jego nieuwagę oraz to, że ich nie słyszał, gdyż miał założone słuchawki na uszach, podbiegli do niego i ściągnęli z okna.

Dbając o jego bezpieczeństwo zawiadomili o wszystkim dyżurnego oraz za jego pośrednictwem poprosili o przyjazd pogotowia ratunkowego. 46-latek trafił pod opiekę medyków.

Zaangażowanie, determinacja, spostrzegawczość, prawidłowa ocena sytuacji oraz podjęte przez fordońskich policjantów działania pozwoliły im w porę dotrzeć do mężczyzny, a tym samym uratować mu życie.

Podziękowania należą się dysponentowi Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który na bieżąco, rozmawiając z mężczyzną, przekazywał uzyskane informacje dyżurnemu z komisariatu w Fordonie.



*Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Możemy też zajrzeć na stronę www.psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

( KWP w Bydgoszczy / kc)