2,5 kg narkotyków zabezpieczone przez radomskich policjantów Data publikacji 16.01.2024 Powrót Drukuj Zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz posiadania przyrządów służących do ich wytwarzania usłyszał 26-latek, którego zatrzymali policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Funkcjonariusze zabezpieczyli w jego mieszkaniu 2,5 kg narkotyków. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Radomscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową realizując czynności operacyjne ustalili, że młody mieszkaniec Radomia może posiadać znaczne ilości środków odurzających. W ostatnich dniach zatrzymali 26-latka, a w jego miejscu zamieszkania zabezpieczyli blisko 2500 gramów suszu roślinnego. Policjanci w mieszkaniu znaleźli również urządzenia służące do uprawy konopi.

26-letni właściciel narkotyków trafił do policyjnej celi. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz posiadania przyrządów służących do ich wytwarzania. Sąd Rejonowy w Radomiu przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.