Okrutne postępowanie 20-latka zakończone aresztem

Data publikacji 16.01.2024

Kara 5 lat pozbawienia wolności grozi zatrzymanemu przez fordońskich policjantów 20-latkowi, który ze szczególnym okrucieństwem zabił psa należącego do nastolatki. Mężczyzna nagrał to telefonem i przesłał do znajomych. Sąd tymczasowo aresztował go na 2 miesiące.