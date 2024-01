Dzielnicowi uratowali dwóch bezdomnych mężczyzn przed wychłodzeniem Data publikacji 16.01.2024 Powrót Drukuj Przed kilkoma dniami obserwowaliśmy duże spadki temperatur. Gdyby nie czujność i właściwa reakcja będzińskich dzielnicowych, mogło dojść do tragedii. Dzięki zgłoszeniu na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci uratowali dwóch bezdomnych przed wychłodzeniem. Apelujemy o zwracanie uwagi na osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, a także będące pod wpływem alkoholu. Pamiętajmy, że jedna reakcja może uratować komuś życie!

Okres zimowy to czas, kiedy policjanci podczas patroli zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany lub ogródki działkowe. Każdego roku monitorują sytuację tych osób, oferują pomoc każdemu, kto jej potrzebuje oraz często przypominają o tym, jak ważna jest reakcja osób postronnych.



Publikowaliśmy na naszej stronie ostatnio komunikat związany z kontrolą różnych miejsc, gdzie mogą przebywać bezdomni. Przypominaliśmy również o możliwych zgłoszeniach za pomocą internetowego narzędzia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To właśnie za jej pośrednictwem otrzymaliśmy kilka dni temu zgłoszenie, które zweryfikowali będzińscy dzielnicowi.



W godzinach wieczornych w jednym z pustostanów w Będzinie przy ulicy Krakowskiej policjanci uratowali przed wychłodzeniem dwóch mężczyzn w wieku 57 i 33 lat. Temperatura podczas interwencji wynosiła – 13 stopni Celsjusza. Z myślą o ich bezpieczeństwie mundurowi zdecydowali się przetransportować ich do sosnowieckiego schroniska, umożliwiając im bezpieczne i ciepłe warunki nocowania.



Wciąż przypominamy, że informację o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy, można także przekazywać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym celu prosimy o wybranie kategorii zgłoszenia o nazwie "Bezdomność". (Przypominamy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997). Jedno zgłoszenie lub telefon może uratować czyjeś życie.



( KWP w Katowicach / kp)