Policjanci uratowali mężczyznę przed wychłodzeniem Data publikacji 16.01.2024 Niskie temperatury powietrza i niesprzyjająca aura nadal towarzyszy nam za oknami. Gdyby nie zdecydowana postawa przechodnia i niezwłoczne działanie mundurowych, sytuacja mogłaby zakończyć się tragicznie. Pamiętajmy, że nasza czujność i gotowość do działania mogą uratować ludzkie życie.

Dzięki reakcji jednego z przechodniów udało się dziś uratować życie mężczyzny, który przewrócił się do rowu przy ulicy Nad Rudą. Przypadkowy przechodzień zauważył go dzisiaj około 9:00 w okolicy mostu, kiedy ten leżał w śniegu i nie potrafił się podnieść. Stróże prawa niezwłocznie zjawili się na miejscu i zauważyli mężczyznę klęczącego tuż przy rzece. Roztopy, oblodzenie i otaczający śnieg utrudniły 44-latkowi wydostanie się z rowu. W obliczu ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak niskie temperatury, odmrożenia mogą wystąpić bardzo szybko i prowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci. Po wydostaniu mężczyzny z opresji i udzieleniu pomocy przedmedycznej mundurowi przekazali go pod opiekę zespołu pogotowia ratunkowego. Gdyby nie zdecydowana postawa przechodnia i niezwłoczne działanie mundurowych, sytuacja mogłaby zakończyć się tragicznie.