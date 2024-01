Policjant na wolnym zatrzymał złodzieja Data publikacji 16.01.2024 Powrót Drukuj Policjant z łomżyńskiej patrolówki w czasie wolnym od służby zatrzymał złodzieja w jednym z łomżyńskich sklepów. Jak się później okazało 32-latek w tym sklepie dokonał już drugiej kradzieży tego dnia. Zgodnie z kodeksem wykroczeń za kradzież grozi kara grzywny lub aresztu.

Wczoraj wieczorem, 15 stycznia policjant patrolówki robiąc zakupy w jednym z łomżyńskich sklepów zauważył znanych mu z wcześniejszych interwencji mężczyzn. Wiedział, że często są sprawcami kradzieży sklepowych. Podejrzewał, że może być tak również i tym razem.

W pewnej chwili 32-latek wszedł do sklepu, a 35-latek został przed wejściem. Policjant obserwował mężczyzn i zauważył, że 32-latek bierze z półki sklepowej alkohol, jednak zamiast kierować się do kas podszedł do automatycznych drzwi wejściowych. Mężczyzna czekający na zewnątrz, chcąc umożliwić koledze wyjście ze sklepu, sam wszedł do środka i spowodował otwarcie drzwi. Nawiązał rozmowę z ochroniarzem odwracając jego uwagę. Wtedy policjant podbiegł do podejrzanego, zatrzymał go i doprowadził do pracownika ochrony.

Jak się później okazało 32-latek tego dnia dokonał kradzieży innych artykułów w tym samym sklepie. Tym razem jego łupem padł alkohol o wartości blisko 100 złotych. Pracownik ochrony na miejsce wezwał patrol policji. Nietrzeźwy mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zgodnie z kodeksem wykroczeń za kradzież grozi kara grzywny lub aresztu.

( KWP w Białymstoku / kc)