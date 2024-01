Policjanci w czasie wolnym zatrzymali poszukiwanego 2 nakazami Data publikacji 16.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim, w powiecie suskim będąc w czasie wolnym od służby, doprowadzili do zatrzymania poszukiwanego 37-latka. Zatrzymany już trafił do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zasądzone wyroki.

W piątek 12 stycznia br. przed godziną 17.00 makowscy policjanci, będąc poza służbą zauważyli w Białce, osobę podobną do osoby poszukiwanej. Policjanci podeszli do mężczyzny i przedstawili się mu, powiadamiając jednocześnie dyżurnego jednostki. Po chwili na miejscu zjawił się patrol, który wylegitymował 37-latka, ustalając, że jest osobą poszukiwaną dwoma nakazami wydanymi przez Sąd.

Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary na łączny okres 2 lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Zatrzymany został przewieziony do komendy, skąd po niezbędnych czynnościach trafił do jednostki penitencjarnej, w której będzie odbywać zasądzone wyroki.