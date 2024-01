Zwabili 28-latkę do mieszkania i podpalili włosy. Są w areszcie Data publikacji 17.01.2024 Powrót Drukuj Na trzy miesiące do tymczasowego aresztu trafiło troje mieszkańców Lublina. Podejrzani zwabili do mieszkania 28-latkę, pod pretekstem zwrotu pieniędzy. Na miejscu dokonali na niej rozboju i podpalili włosy oraz kaptur od bluzy. Łupem sprawców padł telefon komórkowy i kurtka. Napastnicy w wieku 31, 28 i 26 lat szybko zostali zatrzymani przez policjantów.

Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę, 14 stycznia br. w dzielnicy Wrotków w Lublinie. Z zebranych w sprawie informacji wynika, iż w nocy 28-latka została zwabiona do mieszkania w dzielnicy Wrotków przez znane jej osoby. Pretekstem spotkania miał być zwrot pożyczonych pieniędzy. Sprawcy od razu przed wejściem zabrali jej telefon. Następnie po wejściu do środka zaczęli jej grozić oraz przemocą zabrali kurtkę. W międzyczasie podpalili jej włosy oraz kaptur od bluzy.

Poinformowani o sprawie policjanci z 3. komisariatu, wywiadowcy oraz funkcjonariusze z oddziału prewencji szybko przystąpili do działań. Prowadzone przez policjantów czynności doprowadziły do zatrzymania 5 osób, które były w tym czasie w mieszkaniu. Troje z nich okazało się być poszukiwanymi. Policjanci odzyskali też skradzioną kurtkę.

W trakcie czynności prowadzonych przez kryminalnych wyszło na jaw, że rozboju dokonały 3 osoby w wieku 31, 28 i 26 lat. Wszyscy zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Decyzją sądu trafili na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Grozi im do 15 lat więzienia.