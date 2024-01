Miał oferować do sprzedaży broń z bagnetem - nie umknęło to uwadze kryminalnych

Data publikacji 17.01.2024

Policjanci z Brzegu dowiedzieli się, że ktoś w mieście może oferować na sprzedaż nielegalną broń. Szybko zatrzymali podejrzanego o to 38-latka. W jego mieszkaniu znaleźli mausera z 1944 roku wraz z bagnetem. Mężczyzna wyjaśniał, że przywiózł broń kilka lat temu z Niemiec. Miał ją znaleźć pod podłogą starego hotelu, który remontował. Spodobała mu się, dlatego przywiózł ją do domu. Przypominamy, że w Polsce posiadanie broni bez wymaganego zezwolenia jest zabronione. Mieszkaniec Brzegu usłyszał już zarzuty, do których się przyznał.