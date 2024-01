Agresywna para w rękach skierniewickich policjantów Data publikacji 17.01.2024 Powrót Drukuj W piątkowe popołudnie dyżurny ze Skierniewic otrzymał zgłoszenie o awanturze, w trakcie której jeden z mężczyzn został zraniony nożem. Policjanci zatrzymali agresora. W związku z interwencją zatrzymana została również partnerka sprawcy, która zaatakowała interweniujących policjantów. Teraz oboje odpowiedzą za swoje czyny przed sądem.

W piątek, 12 stycznia w godzinach popołudniowych dyżurny skierniewickiej komendy otrzymał informację, że na ulicy Mszczonowskiej zgłaszający został zraniony nożem przez innego mężczyznę. Policjanci na miejscu ustalili, że pokrzywdzonym jest 49-letni mieszkaniec Skierniewic, który idąc chodnikiem spotkał mężczyznę, z którym był w konflikcie. Następnie doszło między nimi do sprzeczki i szarpaniny, a w konsekwencji napastnik wyjął nóż i zranił pokrzywdzonego w ramię. Po awanturze sprawca oddalił się z miejsca, natomiast poszkodowany udał się do pobliskiej przychodni medycznej, gdzie opatrzono mu ranę.

Policjanci skierniewickiej komendy natychmiast przystąpili do działania. Po zebraniu wszelkich informacji funkcjonariusze pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny i tam go zastali. W mieszkaniu znajdował się podejrzewany wraz ze swoją partnerką, oboje byli pod wpływem alkoholu, widok mundurowych wywołał u nich agresję. W trakcie, gdy policjanci zatrzymywali 40-latka, w obronie stanęła jego partnerka, która zaczęła utrudniać czynności wykonywane przez policjantów. Kobieta znieważyła funkcjonariuszy oraz szarpała i kopnęła jednego z nich. W konsekwencji oboje zostali zatrzymani i doprowadzeni do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

Następnego dnia agresywna para usłyszała zarzuty. Za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem. Kobiecie grozi do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast mężczyźnie do 2 lat.