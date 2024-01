Ponad 3 kg narkotyków trafiły do policyjnego depozytu, zatrzymany do sprawy mieszkaniec powiatu ząbkowickiego trafił do aresztu Data publikacji 17.01.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Kryminalni zabezpieczyli w pomieszczeniach zajmowanych przez 45-latka łącznie ponad 3 kg różnych substancji. Na podstawie zgromadzonych materiałów sąd wydał już postanowienie o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanego na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci powiatu ząbkowickiego, zwłaszcza pionu kryminalnego, mają doskonałe rozpoznanie środowiska przestępczego występującego na podległym terenie. Od pewnego czasu podejrzewali jednego z mieszkańców powiatu o udział w przestępczości narkotykowej. Praca operacyjna dotycząca tego procederu dała podstawy do tego, aby w konkretnym dniu „odwiedzić” 45-latka. Wtedy właśnie funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim realizując wcześniejsze ustalenia operacyjne dotarli do posesji należącej do 45-letniego mieszkańca powiatu ząbkowickiego. Podczas dokładnego sprawdzenia pomieszczeń mieszkalnych oraz gospodarczych zajmowanych przez mężczyznę kryminalni znaleźli i zabezpieczyli znaczną ilość amfetaminy, marihuany oraz ecstasy. Łącznie ujawniono ponad 3 kg tych substancji. Wśród zabezpieczonych rzeczy znalazły się również waga elektroniczną służącą do precyzyjnego porcjowania oraz woreczki foliowe.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W dalszym ciągu trwają czynności zmierzające do ustalenia źródła pochodzenia środków odurzających oraz ich przeznaczenia.Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Za tego typu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.