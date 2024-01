Mundurowi pomogli osobom narażonym na wychłodzenie Data publikacji 17.01.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze uratowali przed wychłodzeniem 55-latka i 67-latkę, którzy przebywali w nocy na zewnątrz, gdy temperatura spadła do 20 stopni poniżej zera. Nie bądźmy obojętni, wystarczy zwrócić uwagę na osoby bezdomne, przebywające na terenach ogrodów działkowych, czy siedzące na ławkach i powiadomić o tym odpowiednie służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Dziś w nocy policjanci pomogli mężczyźnie, który mimo siarczystego mrozu siedział na przystanku autobusowym przy ulicy Kościuszki w Suwałkach. Temperatura w nocy spadała do 20 stopni poniżej zera. Podczas rozmowy z policjantami 55-latek przyznał, że jest mu zimno, ale nie ma gdzie się podziać. Z kolei na ulicy Reja policjanci zauważyli spacerującą starszą kobietę. W rozmowie z mundurowymi 67-latka przyznała, że nie ma jak wrócić do domu w województwie dolnośląskim, ani gdzie spędzić noc. Policjanci przewieźli mężczyznę i kobietę do noclegowni, gdzie mogli bezpiecznie spędzić noc.

Nie bądźmy obojętni na potrzeby drugiego człowieka. Nasze zainteresowanie może przyczynić się do uratowania czyjegoś życia. Wystarczy zwrócić uwagę na osoby bezdomne, przebywające na terenach ogrodów działkowych, czy siedzące na ławkach i powiadomić o tym służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112.



( KWP w Białymstoku / kp)