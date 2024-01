Podziękował policjantom za zatrzymanie sprawców pobicia Data publikacji 17.01.2024 Powrót Drukuj Podziękowania i słowa uznania dla policjantów z Dęblina wpłynęły od mieszkańca powiatu ryckiego. Młody mężczyzna po nocy sylwestrowej został pobity przez czterech napastników kijem bejsbolowym. Dzięki szybkim działaniom funkcjonariuszy sprawcy zostali zatrzymani i słyszeli zarzuty. Wyrazy uznania od obywatela są niezwykle budujące i motywują do dalszej pracy.

Mieszkaniec powiatu ryckiego wysłał maila zaadresowanego do nadinspektora Artura Bieleckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w formie podziękowania dla funkcjonariuszy z dęblińskiego komisariatu. Mężczyzna na wstępie swojego listu napisał: „(…) pragnę serdecznie podziękować funkcjonariuszom Policji z Komisariatu Policji w Dęblinie, którzy w bardzo profesjonalny sposób przeprowadzili szybką interwencję w mojej sprawie. Zostałem pobity na dworcu PKP w Dęblinie przez kilku sprawców z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Funkcjonariusze policji z Dęblina bardzo szybko zareagowali na zdarzenie (…)”

W dniu 1 stycznia 2024 roku policjanci z Dęblina otrzymali zgłoszenie, że na dworcu PKP doszło do pobicia młodego mężczyzny. Dzięki ustaleniom dęblińskich funkcjonariuszy już kolejnego dnia ustalili i zatrzymali sprawców pobicia. Okazali się nimi dwaj 23-latkowie, 18-latek i 17-latek. Powodem pobicia mogła być sytuacja z zabawy sylwestrowej podczas, której poszkodowany stanął w obronie koleżanki. Zatrzymani usłyszeli zarzuty w tej sprawie.

O tym zdarzeniu pisaliśmy tutaj: Zatrzymani sprawcy pobicia na dworcu w Dęblinie