Nie bądźmy obojętni! 67-latka leżącego w śniegu uratowała reakcja mieszkańca Data publikacji 17.01.2024 Powrót Drukuj Zima to pora roku, kiedy szybko zapada zmrok, a średnia dobowa temperatura powietrza spada poniżej zera. Dlatego policjanci prowadzą wzmożone działania, mające na celu ochronę życia i zdrowia osób szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur powietrza. Funkcjonariusze zwracają się z apelem, aby reagować, gdy widzimy osobę potrzebującą pomocy i nie przechodzić obojętnie wobec osób bezdomnych i samotnych. Nasza reakcja może uratować czyjeś życie.

Wczoraj kilka minut po godzinie 13.00, do dyżurnego wysokomazowieckiej jednostki policji zadzwoniła osoba, która oświadczyła, że w śniegu, kilkaset metrów od drogi w jednej z miejscowości na terenie gminy Wysokie Mazowieckie leży mężczyzna. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Okazało się, że mężczyzna był pijany i zziębnięty do tego stopnia, że nie dał rady wstać o własnych siłach. W związku z panującą aurą, a co za tym idzie zagrożeniem życia i zdrowia mężczyzny, policjanci przetransportowali go do radiowozu, ogrzali i monitorowali jego stan do przyjazdu karetki pogotowia. 67-latek trafił pod opiekę lekarzy.

W okresie zimowym policjanci podejmują wzmożone działania, aby udzielić pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Patrole sprawdzają miejsca, w których żyją osoby bezdomne, odwiedzają ich, szczególnie zimą namawiają do zamieszkania w placówkach socjalnych.

Pomóc może każdy, kto widzi człowieka będącego w trudnej sytuacji. Może to być bezdomny, nietrzeźwy, albo człowiek chory. Nie traktujmy stereotypowo tych, którzy leżą na ulicy czy przystanku. Każdemu należy się pomoc. Wystarczy zadzwonić na numer 112.