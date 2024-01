Fordońscy policjanci po raz kolejny uratowali ludzkie życie Data publikacji 17.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci z bydgoskiego Fordonu uratowali mężczyznę, który chciał targnąć się na własne życie. Gdy funkcjonariusze dowiedzieli się o przerażających planach 43-latka natychmiast ruszyli na poszukiwania. Na szczęście szybko go odnaleźli i zdołali namówić, by ten wyszedł z lodowatej Wisły.

W poniedziałek 15 stycznia dyżurny z bydgoskiego Fordonu otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonego ojca, że syn wyszedł z domu, nie poszedł do pracy i nie odbiera telefonu, a dzień wcześniej podejmował już próbę samobójczą. Rodzice na własną rękę usiłowali go znaleźć, jednak bezskutecznie, dlatego proszą o pomoc policjantów.

Funkcjonariusze, zgodnie ze wskazówkami rodziny, skierowali się w stronę Wisły i od razu podjęli poszukiwania. Ślady na śniegu zaprowadziły ich do miejsca, gdzie zauważyli zanurzonego już w wodzie 43-latka. Zaczęli z nim rozmawiać, namawiając go aby z niej wyszedł i wrócił z nimi do domu. Dar przekonywania policjantów i użyte przez nich argumenty przyniosły wymierny skutek. Po wyjściu na brzeg bydgoszczanin był cały przemoczony. Aby zapewnić mu komfort termiczny, policjanci przewieźli go do domu. Wspólnie zaczekali na przyjazd pogotowia, następnie mężczyzna trafił pod opiekę medyków.

To już kolejny raz kiedy fordońscy policjanci uratowali czyjeś życie. Ich determinacja i zaangażowanie doprowadziły do uniknięcia tragedii. Postawa, jaką reprezentują zasługuje na ogromną pochwałę.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Możemy też zajrzeć na stronę www.psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

Gdzie szukać pomocy

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00