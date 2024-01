Miał być rytuał miłości i szczęścia - jest szantaż dotyczący upublicznienia nagrania

Data publikacji 18.01.2024

Mieszkanka Radomia chciała skorzystać z tajemniczego rytuału przynoszącego szczęście w życiu i miłości. Teraz jest szantażowana, że jeśli nie zapłaci określonej kwoty to upublicznione zostanie nagranie z jej wizerunkiem. Za przestępstwo zmuszenia groźbą do wpłaty pieniędzy za zaniechanie upublicznienia kompromitujących zdjęć czy nagrań grozić może kara do 3 lat pozbawienia wolności. Pamiętajmy, że wysyłając obcym osobom nasze prywatne zdjęcia, bądź filmy nigdy nie mamy pewności, w jaki sposób i do jakich celów będą one wykorzystywane.