Podziękowanie dla dzielnicowego Data publikacji 18.01.2024 Powrót Drukuj Do komendanta miejskiego Policji w Suwałkach wpłynęło podziękowanie, skierowane do dzielnicowego sierżanta sztabowego Przemysława Łostowskiego "... profesjonalne podejście, empatia sprawiły, że odważyłam się złożyć zawiadomienie... poczułam się względnie bezpiecznie". Ich autorką jest mieszkanka Suwałk, która zwróciła się o pomoc do dzielnicowego, gdyż chciała przerwać przemoc domową.

Suwalski dzielnicowy sierżant sztabowy Przemysław Łostowski otrzymał podziękowanie od mieszkanki swojego rejonu za zaangażowanie. Kobieta zwróciła się do niego o pomoc, gdyż chciała przerwać przemoc domową. Dzielnicowy wdrożył procedurę Niebieskie Karty i zaangażował się, by pomóc rodzinie. Zmotywował kobietę do złożenia zawiadomienia o znęcaniu się. W liście wdzięczna kobieta napisała, że ,,nie miałam w swoim życiu dużo do czynienia z policjantami (...) ale po ludzku należy pochwalić i podziękować takim funkcjonariuszom, którzy nie tylko sumiennie wykonują swoje obowiązki służbowe, ale przy tym są ludźmi bardzo życzliwymi, kulturalnymi i serdecznymi." Podziękowania od mieszkańców są dla policjantów najwyższym wyrazem uznania dla ich codziennego trudu.



( KWP w Białymstoku / kp)