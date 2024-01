Lubińscy operacyjni uratowali mężczyznę przed wyziębieniem i utonięciem Data publikacji 18.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego z Lubina w weekendową noc wydostali z rowu kompletnie pijanego, przemoczonego i wyziębionego mieszkańca tego miasta, który nie był w stanie wyjść o własnych siłach z rowu z wodą. Mężczyzna starał się po imprezie dotrzeć do domu, ale obrał zły kierunek i znalazł się po drugiej stronie miasta.

W weekendową noc (13/14.01.2024) policjanci operacyjni lubińskiej komendy przed godziną 4.00 przejeżdżając przez osiedle Małomice zauważyli mężczyznę w rowie wypełnionym wodą, który ze względu na swój stan upojenia alkoholowego nie był w stanie samodzielnie się z niego wydostać. 41-letni mieszkaniec Lubina, po imprezie starał się dostać do swojego mieszkania na Ustroniu. Niestety obrał zły kierunek drogi i zataczając się wpadł do rowu przy ul. Małomickiej. Kompletnie przemoczony i zmarznięty został wyciągnięty z wody przez patrol kryminalny, który szczęśliwie tamtędy przejeżdżał.

Sytuacja była o tyle niebezpieczna, że na dworze panował mróz a pokrzywdzony leżał w wodzie, gdzie mógł zamarznąć lub utonąć. Nie był on nawet zorientowany co do miejsca, w którym się znajduje, więc działania operacyjnych zapobiegły jego utracie zdrowia, a nawet życia. Finalnie lubinian z pomocą patrolu Wydziału Prewencji tej jednostki policji trafił pod opiekę rodziny.