Pomagamy i chronimy to dewiza łódzkich policjantów Data publikacji 18.01.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusz z VI Komisariatu Policji w Łodzi w trakcie powrotu do domu, po zakończonej służbie zauważył na przystanku siedzącego ze spuszczoną głową mężczyznę. Gdy podszedł bliżej okazało się, że miał on również sine ręce oraz twarz. Dzięki natychmiastowej reakcji łódzkiego policjanta nie doszło do tragedii.

Zdarzenie miało miejsce 15 stycznia br. około godziny 1:30 przy alei Marszałka Śmigłego-Rydza w Łodzi. Policjant z Wydziału Prewencji widzewskiego komisariatu wracał wtedy do domu po zakończonej służbie. Na jednym z przystanków zauważył siedzącego ze spuszczoną głową mężczyznę. Był nieprzytomny- miał sine ręce i twarz.

Policjant niezwłocznie przystąpił do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w międzyczasie zadzwonił na numer alarmowy 112.

Zanim przyjechała pomoc medyczna stróż prawa ułożył poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, udrożnił drogi oddechowe i ciągle monitorował jego czynności życiowe.

W pewnym momencie u mężczyzny przestał być wyczuwalny puls. Funkcjonariusz rozpoczął przygotowania do podjęcia resuscytacji, ale w tym momencie przyjechała fachowa pomoc. Mężczyzna został przekazany ratownikom, którzy przetransportowali go do szpitala.

W takich chwilach liczy się szybkość, skuteczność oraz trafność podejmowanych decyzji.

Pamiętajmy, że taka sytuacja może spotkać każdego, nie wahajmy się pomóc, gdyż liczy się każda minuta!

Ratowanie ludzkiego życia i pomaganie osobom będącym w potrzebie jest wpisane w codzienną służbę, każda taka sytuacja daje satysfakcję oraz motywuje do dalszego działania również, jeśli ma miejsce w czasie wolnym od służby.