Droga Babciu, Drogi Dziadku Data publikacji 19.01.2024 Powrót Drukuj Naszym bliskim z okazji Dnia Babci (21 stycznia) i Dnia Dziadka (22 stycznia) warto wręczyć nie tylko kwiaty czy czekoladki ale również porozmawiać o sytuacjach, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla realizacji ich planów i marzeń.

W ostatnich latach bardzo szybko rozwijają się nowe technologie i zwiększa się nasza aktywność w cyberprzestrzeni. Z przeprowadzonego w 2023 roku badania Warszawskiego Instytutu Bankowości wynika, że z bankowości elektronicznej lub mobilnej korzysta już 82 proc. seniorów. Ale to, co jednym ułatwia życie, innym daje pole do działalności przestępczej.

Często wykorzystywaną metodą wyłudzania pieniędzy od seniorów jest podawanie się przez telefon za pracownika banku lub służby mundurowej. Przestępcy wprowadzają jednak różnego rodzaju urozmaicenia i coraz częściej wykorzystują do oszustw e-bankowość. Taką metodą wyłudzania pieniędzy przez telefon fachowo określa się terminem „vishing” – to połączenie dwóch angielskich słów: voice (głos) i „phishing” (rodzaj oszustwa polegającego na podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję).

Jak się chronić przed tego rodzaju wyłudzeniami?

Jeśli odbierzesz niepokojący telefon od osoby, która podaje się za np. pracownika banku, zachowaj spokój, nie poddawaj się panice i zweryfikuj taką osobę. Rozłącz się i zadzwoń na infolinię swojego banku w celu upewnienia się czy na pewno dzwoni do Ciebie pracownik danej instytucji. Pamiętaj rozłącz się skutecznie i nigdy nie dzwoń na numer wskazany przez swojego rozmówcę.

Jeśli osoba dzwoniąca nalega na Twoją natychmiastową reakcję i prosi Cię o dane wrażliwe, nigdy nie ulegaj presji i nie podawaj przez telefon danych do konta bankowego, tj. loginu, hasła, kodów autoryzacyjnych, kodów blik. Pracownik banku ani Policjant nigdy nie mogą prosić o takie działania.

Na polecenie osoby dzwoniącej nie instaluj żadnych aplikacji lub oprogramowania np. na telefon, komputer, które rzekomo mają monitorować bezpieczeństwo na koncie lub pomóc w zablokowaniu nieautoryzowanej wypłaty środków.

Policja podejmuje szereg działań w celu edukacji m.in. w ramach kampanii #ZnamTeNumery realizowanej przez Komendę Główną Policji wspólnie z Telewizją Puls oraz Pocztą Polska. Kampania adresowana jest do seniorów i ich bliskich, a jej twarzami są bohaterowie serialu Telewizji Puls „Lombard. Życie pod zastaw”.

Celem działań w ramach kampanii jest wypracowanie łatwego i zrozumiałego algorytmu zachowań w sytuacji potencjalnego zagrożenia oszustwem. Ponadto uświadomienie seniorów oraz ich najbliższych na temat niebezpieczeństw i metod oszustw,

z jakimi mogą się nieświadomie spotkać. Natomiast młodsze pokolenie ma stanowić ekipę wsparcia dla bliskich osób, w starszym wieku. Nazwa kampanii #ZnamTeNumery nawiązuje do kultowych tekstów i mówi o numerach (telefonu) do dzielnicowego i bliskich oraz

o „numerach” jakie robią oszuści.

Droga Babciu, Drogi Dziadku w dniu Waszego święta, funkcjonariusze i pracownicy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, pragną złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, aby każdy dzień przynosił tylko dobre, spokojne i bezpieczne chwile, dużo radości i spokoju ducha. Dziękujemy także za nieocenione życiowe rady, dzięki którym wielu z nas uniknęło nieprzyjemnych sytuacji. Pozwólcie, że to my dziś przekażemy Wam jedną z nich. Pomimo dobroci swego serca i chęci niesienia pomocy innym, gdy odbierzecie telefon z prośbą o pomoc od wnuczka, członka rodziny, czy nawet policjanta, prosimy, zastanówcie się i przed podjęciem decyzji skonsultujcie ją z najbliższymi. Nie dajcie się oszukać!