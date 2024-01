Oszustwo metodą „na brokera”, 88-latek stracił 130 tysięcy złotych Data publikacji 18.01.2024 Powrót Drukuj Strzelińscy policjanci prowadzą postępowania dotyczące oszustwa popełnionego metodą „na brokera”. Jak ustalono, wszystko zaczęło się od odebrania telefonu od rzekomego brokera, który zachęcił niczego nie świadomą ofiarę do zainwestowania środków zgromadzonych na koncie bankowym w akcje spółek sektora finansowego. Inwestycja miała być szybka, a co ważniejsze pewna. Jednak w wyniku działania sprawcy mieszkaniec powiatu strzelińskiego stracił 130 tysięcy złotych. Jeśli padłeś ofiarą takiego oszustwa, zgłoś ten fakt na Policji i najszybciej jak to możliwe złóż reklamację do banku.

W prowadzonej sprawie z konta bankowego 88-letniego mieszkańca powiatu strzelińskiego zniknęły wszystkie zgromadzone oszczędności. W toku prowadzonych czynności ustalono, że pokrzywdzony zainstalował aplikację „zdalny pulpit”. W ten sposób sprawca przejął kontrolę nad danymi, a następnie od 12 do 15 stycznia br., wykonał operacje bankowe. Jak dowiedzieli się funkcjonariusze, chwilę wcześniej mężczyzna za namową „brokera” bezpośrednio po zainstalowaniu aplikacji wykonał operację bankową, który umożliwiła przejecie konta.

Śledczy ustalili, że wszystko zaczęło się od odebrania telefonu od rzekomego brokera, który zachęcił mężczyznę do zainwestowania swoich środków zgromadzonych na koncie bankowym w akcje spółek sektora finansowego. Inwestycja miała być szybka, a co ważniejsze pewna. Jednak w wyniku działania sprawcy mieszkaniec powiatu strzelińskiego stracił oszczędności swojego życia - 130 tysięcy złotych.

Jak nie stać się ofiarą? Zawsze zachowaj czujność, nie działaj pochopnie. Koniecznie upewnij się z kim rozmawiasz, nie daj się zmanipulować. Jeśli zadzwoni do Ciebie ktoś z banku ROZŁĄCZ SIĘ. Skontaktuj się z bankiem, najlepiej osobiście udaj się do placówki bankowej lub natychmiast samodzielnie zadzwoń na infolinię swojego banku (pod numer, który znajdziesz na stronie swojego banku i samodzielnie wybierzesz na klawiaturze telefonu). Jeśli telefon z banku był prawdziwy, to konsultant z infolinii, na którą dzwonisz, będzie wiedział o co chodzi. Pamiętajmy, że oszuści manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji. Dlatego w kontaktach z nieznajomymi kieruj się zawsze zasadą ograniczonego zaufania. Przestrzeganie kilku zasad sprawi, że nie utracimy swoich oszczędności.

Apelujemy o ostrożność i rozwagę podczas telefonicznych rozmów z nieznajomymi osobami.