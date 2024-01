Policjanci pomogli odzyskać seniorce skradzione pieniądze, telefon i dokumenty Data publikacji 18.01.2024 Powrót Drukuj Sprawa 13-latka z Brzegu trafi do sądu rodzinnego. Chłopak jest podejrzewany o kradzież torebki 77-latce. Policjanci szybko ustalili jego tożsamość i odzyskali cały łup. Pomogli seniorce znaleźć wyrzucone w śnieg dokumenty i torebkę. Również pieniądze i telefon komórkowy wróciły do właścicielki. Nieletni muszą pamiętać, że im też grożą konsekwencje łamania prawa. Sąd może zastosować środki wychowawcze i poprawcze. Nieprzemyślane czyny mogą zaważyć na przyszłości nieletnich, a na pewno pozostawiają na długo ślad w sądowych i policyjnych rejestrach.

Kilka dni temu popołudniu do policjantów z Brzegu zgłosiła się 77-letnia mieszkanka miasta. Kobieta przekazała oficerowi dyżurnemu, że zaledwie chwilę wcześniej została okradziona. Z jej relacji wynika, że nastoletni chłopak podszedł do niej kiedy wychodziła ze sklepu i zaoferował pomoc w niesieniu zakupów. Seniorka podziękowała i odeszła. Kiedy wsiadła do samochodu nastolatek ponownie się pojawił. Pytając o godzinę odwrócił uwagę kobiety i z fotela pasażera zabrał torebkę i uciekł.

Funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego ustalili rysopis nastolatka, a na tej podstawie jego tożsamość. Sprawdzili rejon gdzie doszło do kradzieży i pojechali trasą, którą prawdopodobnie mógł uciekać nieletni. Na jednej z ulic w centrum miasta zauważyli chłopaka i go zatrzymali. W rozmowie 13-latek przyznał, że zabrał ponad 700 złotych i telefon, a dokumenty i torebkę porzucił w różnych miejscach. Policjanci odzyskali cały skradziony łup i przekazali seniorce. Sprawa teraz trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym losie nastolatka.

Pochopne decyzje i chęć posiadania pieniędzy mogą nieść za sobą duże konsekwencje na przyszłość. Dlatego apelujemy do młodych ludzi, aby zastanowili się zanim dopuszczą się czynów zabronionych. Apel kierujemy również do rodziców, aby poświęcali czas swoim dzieciom. Zwracali uwagę na to co robią, gdzie spędzają czas i interesowali się ich życiem. Rozmawiajmy ze swoimi dziećmi. Świadomość zagrożeń i konsekwencji pomoże im uniknąć nieprzemyślanych zachowań, po których ślad zostaje na bardzo długo.