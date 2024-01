Za handel lekami na potencję odpowiedzą przed sądem Data publikacji 19.01.2024 Powrót Drukuj Dział ds. Cyberprzestępczości Prokuratury Okręgowej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 10 osobom w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem produktami na potencję. Śledztwo prowadzone było wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Gdyni przy wsparciu policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gdańsku. Do zatrzymań podejrzanych doszło 9 lutego 2022 roku na polecenie Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Policjanci zatrzymali wówczas 8 osób. W sumie w toku śledztwa policjanci ujawnili i zabezpieczyli 480 tysięcy sztuk środków leczniczych.

W lutym 2022 roku Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali osiem osób pod zarzutem m.in. sprzedaży bez wymaganego zezwolenia produktów leczniczych na potencję. Policjanci przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych osób oraz cztery magazyny, w których znaleziono i zabezpieczono znaczne ilości środków leczniczych o szacunkowej wartości rynkowej co najmniej 8 milionów złotych.

Policjanci zatrzymanych wówczas mężczyzn doprowadzili do Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw obrotu bez wymaganego zezwolenia produktami leczniczymi, w tym sfałszowanymi, z podrobionymi znakami towarowymi oraz niedopuszczonymi do obrotu na terytorium RP, a sąd, na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował wszystkich podejrzanych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Gdyni oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Jak ustalili policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, ten nielegalny proceder prowadzony był na szeroką skalę od 2018 roku w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, z wykorzystaniem sieci Internet i stron internetowych. Za ich pośrednictwem prowadzono sprzedaż produktów leczniczych na potencję w różnej postaci, w tym Viagry z podrobionymi znakami towarowymi, podrobionych produktów leczniczych oraz środków niedopuszczonych do obrotu na terenie RP. Produkty składowane były na terenie Lęborka, Gdańska i Gdyni m.in. w wynajętych garażach/magazynach i mieszkaniach, a doręczane były odbiorcom w formie przesyłek pocztowych. W sumie w toku śledztwa policjanci ujawnili i zabezpieczyli 480 tysięcy sztuk środków leczniczych.

Środki były sprzedawane na sztuki, w opakowaniach po pastach wybielających zęby, suplementach na porost włosów, opakowaniach po niciach dentystycznych lub kartonikach bez nadruku. Wysyłane były przez platformy usług kurierskich, pośredników kurierskich, punkty nadań paczek. Nadawca wysyłany produkt deklarował jako witaminy i minerały.

Do procederu wykorzystywano założone m.in. na tak zwane ,,słupy” rachunki bankowe, na które wpływały środki ze sprzedaży, przy czym podejmowano szereg działań w celu utrudnienia organom ścigania ustalenia ich przestępczego pochodzenia.

W grudniu 2023 roku, Dział do spraw Cyberprzestępczości Prokuratury Okręgowej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 10 osobom. Prokurator oskarżył jednego z mężczyzn o kierowanie w okresie od 2018 roku do 2022 roku działająca na terenie Lęborka, Gdyni, Gdańska, i Warszawy zorganizowaną grupą przestępczą. Kolejnych 6 osób oskarżył o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Oskarżonym prokurator zarzucił również wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych bez wymaganego zezwolenia na prowadzenie apteki albo punktu aptecznego, oraz udostępnianie sfałszowanych produktów leczniczych. Z przestępczego procederu oskarżeni uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Ponadto trzy osoby oskarżono o udzielenie pomocy w przestępczym procederze.

W toku śledztwa na mieniu podejrzanych dokonano zabezpieczeń majątkowych na kwotę przekraczającą milion złotych.