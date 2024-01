Policjanci prowadzą poszukiwania zaginionego Dariusza Gramzy

Gorzowscy policjanci prowadzą poszukiwania za zaginionym 29-letnim DARIUSZEM GRAMZĄ, który ostatni raz widziany był w czwartek (18 stycznia) w miejscowości Kłopotowo około godziny 17:00 nad zalewem Warty. Do chwili obecnej nie powrócił on do miejsca zamieszkania, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Ktokolwiek ma informacje o zaginionym proszony jest o kontakt z Policją pod nr 112.