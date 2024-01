Z pomocą przyszli policjanci z Maciejowic Data publikacji 19.01.2024 Powrót Drukuj Mieszkańcy jednej z miejscowości w gminie Maciejowice wezwali policję do osoby, która zasłabła, przewróciła się i straciła przytomność. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zanim dotarła karetka. Mężczyzna miał drgawki. Policjanci udzielili mu pomocy.

W czwartek, 18 stycznia 2024 roku po godz. 10.00 dyżurny garwolińskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który zasłabł, przewrócił się i stracił przytomność. Na miejsce pojechali policjanci z Maciejowic, którzy zastali poszkodowanego za zabudowaniami. Mężczyzna odzyskał przytomność, jednak miał drgawki. Policjanci przystąpili do udzielania pierwszej pomocy oraz wezwali pogotowie ratunkowe. Do przyjazdu ratowników medycznych sprawdzali stan psychofizyczny mężczyzny, a następnie przekazali go pod fachową opiekę medyków.

Warto podkreślić, że do głównych zadań policjantów w terenie należy dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności i porządek publiczny. Policjanci z miejscowych posterunków muszą wiedzieć, gdzie w okolicy są miejsca niebezpieczne i na jakie zagrożenia mogą być narażeni okoliczni mieszkańcy. Przede wszystkim jednak powinni nieść pomoc w każdej kryzysowej sytuacji, tak jak policjanci z Posterunku Policji w Maciejowicach.

Taka sytuacja może spotkać każdego z nas, chociażby kiedy nagle osoba idąca ulicą dostaje ataku padaczki. Dlatego też warto wiedzieć, co należy zrobić, do przyjazdu ratowników medycznych, aby pomóc epileptykowi.

Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki):

nie próbuj powstrzymywać ani unieruchamiać,

nie ruszaj chorego, chyba że znajduje się w niebezpiecznej pozycji, która może spowodować obrażenia,

usuń z zasięgu chorego wszystko, co może spowodować obrażenia,

nie wkładaj niczego do ust tej osoby,

rozwiąż krawat lub poluzuj kołnierz,

po zakończeniu napadu umieść pod głowę poduszkę lub złożoną odzież i delikatnie przewróć osobę na bok (aby oczyścić drogi oddechowe i przyspieszyć przepływ śliny). Upewnij się, że łatwo oddycha,

pozwól choremu odpocząć.

Wezwij pomoc, jeśli:

atak trwa dłużej niż 5 minut: przedłużone ataki mogą być śmiertelne,

nowy kryzys pojawi się natychmiast po pierwszym,

utrata przytomności utrzymuje się kilka minut po zakończeniu ataku,

oddech lub stan świadomości nie powracają,

osoba ma wysoką gorączkę,

chory czuje się wyczerpany,

kobieta jest w ciąży,

osoba ma cukrzycę,

chory się skaleczył,

to pierwszy atak u tej osoby.