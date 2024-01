Nielegalna produkcja, którą przerwali policjanci Data publikacji 19.01.2024 Powrót Drukuj Za nielegalny wyrób alkoholu odpowie 59-letni mieszkaniec gminy Raków, którego w czwartkowy poranek służbowo odwiedzili miejscowi policjanci. Na posesji mężczyzny mundurowi znaleźli kompletną aparaturę, zaczyn i gotowy wyrób.

Rakowscy policjanci w czwartkowy poranek, 18 stycznia br. złożyli wizytę na jednej z posesji w gminie Raków. Mundurowi podejrzewali, że jej 59-letni właściciel „trudni” się nielegalną produkcją alkoholu.

Ich przewidywania się potwierdziły z chwilą, gdy weszli do jednego z pomieszczeń gospodarczych, w którym znajdowała się aparatura do destylacji alkoholu. Oprócz osprzętu funkcjonariusze znaleźli również 120 litrów zaczynu oraz 30 litrów gotowego alkoholu. Całość znaleziska została zabezpieczona, a 59-latek odpowie za nielegalną produkcję alkoholu, za co może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.