Bezpieczne Ferie Data publikacji 19.01.2024 Powrót Drukuj Przed nami kolejny tydzień ferii zimowych. 22 lutego wypoczynek rozpoczną dzieci oraz młodzież z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Policjanci pełniący służbę na drogach skoncentrują swoje działania na pilnowaniu porządku i bezpieczeństwa, a także kontroli autobusów i kierowców przewożących dzieci oraz młodzież.

Rodzice lub opiekunowie grup dzieci i młodzieży, w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stanem technicznym autobusu lub stanem psychofizycznym kierowcy, powinni zgłosić Policji potrzebę skontrolowania pojazdu i kierowcy.

Niestety wciąż dochodzi do sytuacji, kiedy dzieci i młodzież są przewożone w niewłaściwy sposób. Ostatnia niebezpieczna sytuacja miała miejsce w jednym z województw, gdzie podczas wycieczki szkolnej w autobusie, który nie posiadał ważnego badania technicznego, doszło do urwania koła oraz zapadnięcia przedniego zawieszenia. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Zdarzenie to jednak pokazuje, jak niewiele może brakować do tragedii.

Dlatego zachęcamy do korzystania z możliwości sprawdzenia przez Policję autobusów i kierowców przewożących dzieci oraz młodzież na terenie każdego województwa. Wszelkie informacje dotyczące zgłaszania potrzeby kontroli zamieszczono w wykazie, który znajduje się pod linkiem:

Wykaz punktów kontroli autobusów – FERIE 2024

Funkcjonariusze w okresie ferii zwrócą również uwagę na pozostałe wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu, w szczególności przestrzeganie ograniczeń prędkości i korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz właściwe przewożenie dzieci w pojazdach, a w przypadku przewozów autobusowych również na czas pracy kierowców.

Kierującym pojazdami przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności w pobliżu przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, jak też w rejonie skrzyżowań.

Zadbajmy o najmłodszych uczestników ruchu drogowego przypominając im podstawowe zasady bezpieczeństwa. Warto również zaopatrzyć dzieci w elementy odblaskowe.

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo podczas ferii zimowych!

(BRD KGP)