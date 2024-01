Drobny gest, a wiele znaczy. Wyjątkowe podziękowanie dla policjantów ze Świecia Powrót Drukuj Każda interwencja Policji jest inna, a policjanci zawsze muszą być gotowi na nieprzewidziane zdarzenia. Ludzie potrzebują pomocy w różnych sytuacjach życiowych. Niektóre są proste i nie wymagają poświęcenia, a jedynie chwili czasu i chęci. Policjanci ze Świecia kolejny już raz udowodnili, że niezależnie od charakteru zdarzenia chętnie pomagają. Tym razem pomogli podczas wymiany koła, a do Komendy Powiatowej Policji w Świeciu trafił wyjątkowy list.

Służyć i chronić – taka dewiza przyświeca policjantom podczas codziennej służby. Każdy dzień w mundurze przynosi ze sobą nowe wyzwania. Nigdy nie wiadomo w jakiej sytuacji będzie potrzebna pomoc.

Tak było podczas jednej ze służb pełnionej przez sierż. szt. Daniela Zamorowskigo oraz post. Angelikę Fidut ze świeckiej „drogówki" . Wieczorem, podczas patrolu trasy A1 w okolicy Świecia, mundurowi zauważyli na poboczu samochód z włączonymi światłami awaryjnymi. Gdy podjechali bliżej okazało się, że stojący przy aucie mężczyzna rozpoczął wymianę uszkodzonego koła. Stróże prawa, bez chwili namysłu, pomogli kierowcy.

Zapewne o całej sytuacji szybko by zapomnieli, gdyby nie list, który trafił do komendy. Wdzięczny mieszkaniec Gdyni podziękował funkcjonariuszom ruchu drogowego za okazaną życzliwość i pomoc przy wymianie koła. Takie wyrazy uznania są dla nas bardzo ważnym, a także miłym gestem i z pewnością motywują policjantów do dalszej wytężonej pracy.