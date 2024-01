Nadinspektor Dariusz Matusiak pożegnał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jego obowiązki powierzono inspektorowi Jarosławowi Tokarczykowi Data publikacji 19.01.2024 Powrót Drukuj W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyła się wyjątkowa uroczystość. W obecności Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera oraz władz wojewódzkich, przedstawicieli służb mundurowych i kadry kierowniczej, nadinspektor Dariusz Matusiak pożegnał się ze sztandarem. Odchodzący komendant podziękował policjantom i pracownikom Policji garnizonu podkarpackiego za wspólną służbę. Obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie zostały powierzone inspektorowi Jarosławowi Tokarczykowi.

Dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w obecności nadinsp. Romana Kustera Zastępcy Komendanta Głównego Policji, odbyła się uroczysta zbiórka związana ze zdaniem i powierzeniem obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.



W uroczystości uczestniczyli: Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Ks. Biskup Jan Wątroba, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. dr Piotr Zalewski oraz insp. Jacek Juwa, Dowódcy Oddziału Prewencji Policji oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, komendanci miejscy i powiatowi podkarpackiego garnizonu, naczelnicy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Rzeszowie, Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Rzeszowie oraz Rzeszowskiego Wydziału Biura Spraw Wewnętrznych Policji, przedstawiciele policyjnych organizacji związkowych, kadra kierownicza komendy wojewódzkiej oraz przedstawiciele służb mundurowych.



Podczas uroczystej zbiórki nadinspektor Dariusz Matusiak pożegnał się ze sztandarem jednostki, którą kierował od blisko trzech lat. Na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie został powołany 30 kwietnia 2021 roku. W lipcu 2022 roku, podczas Centralnych Obchodów Święta Policji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Komendantowi Matusiakowi nominację na stopień generalski. W czasie długoletniej służby został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem podczas uroczystości odczytany został rozkaz pełniącego obowiązki Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektorowi Jarosławowi Tokarczykowi.



Komendant Tokarczyk urodził się w 1972 r. Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1995 r. w Komisariacie Policji w Piwnicznej - Zdroju. W latach 2000-2003 pełnił funkcję oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Do 2007 r. był Kierownikiem Referatu Konwojowo-Ochronnego Sztabu Policji w KMP w Nowym Sączu. W latach 2007-2010 kierował Referatem w Nowym Sączu Wydziału Konwojowego KWP w Krakowie. Następnie został Zastępcą Naczelnika Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W czerwcu 2011 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, a następnie w 2014 r. na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu. Od listopada 2015 r. pełnił funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu.



W lipcu 2020 r. został powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. W świętokrzyskiej Policji nadzorował pion prewencji.



W czasie długoletniej służby został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.



Nadinspektor Dariusz Matusiak podziękował za dotychczasową, dobrze układającą się współpracę m.in władzom wojewódzkim i samorządowym oraz przedstawicielom policyjnych organizacji związkowych. Wyrazy uznania i wdzięczności skierował także do kadry kierowniczej, dziękując za wytrwałość w codziennej służbie i pracy, podkreślając ich profesjonalizm w wypełnianiu codziennych obowiązków.



Pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego insp. Jarosław Tokarczyk, w swoim wystąpieniu, podziękował m.in. za zaufanie i powierzenie mu do realizacji zadań na stanowisku szefa podkarpackiego garnizonu. Zapewnił o ścisłej współpracy z przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby działania policjantów przekładały się na bezpieczeństwo w naszym regionie.