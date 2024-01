13. Światowy Dzień Śniegu W Zakopanem - policjanci przypominali o zasadach bezpiecznego wypoczynku zimowego Data publikacji 22.01.2024 Powrót Drukuj W dniach 20-21 stycznia w Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL oraz na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem odbyły się po raz trzynasty obchody Światowego Dnia Śniegu – World Snow Day. Jest to niezwykły dzień, podczas którego całe rodziny mogą brać udział w różnego rodzaju zawodach sportowych i zabawach na śniegu oraz odwiedzać stoiska edukacyjno-informacyjne. Impreza jest częścią Kampanii Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) promującej nie tylko zimową rekreację, ale również szeroko pojętą edukację i bezpieczeństwo w tym zakresie.

Podobnie jak w latach poprzednich, podczas tegorocznych obchodów World Snow Day 2024 obecna była Policja. Funkcjonariusze Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem wspólnie edukowali dzieci, młodzież i dorosłych na temat podstawowych zasadach bezpieczeństwa w warunkach zimowych, informowali, jak dobrze przygotować się do sezonu narciarskiego oraz promowali ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

W ramach policyjnego stoiska profilaktycznego odwiedzający mogli poznać zasady bezpiecznego zachowania nie tylko na stoku, ale również na śniegu i lodzie oraz konieczności używania elementów odblaskowych po zmroku. Organizowane były różne konkursy i zabawy o tematyce bezpieczeństwa. Dla najmłodszych uczestników przewidziane były atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów akcji, w tym Fundację PZU , m.in. odblaski, worki sportowe, bidony, a także kaski narciarskie.

Policjanci zachęcali również dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym, polegającym na zilustrowaniu dekalogu FIS. Warunkiem uczestnictwa w nim jest nadesłanie do dnia 8 marca 2024 r. pracy konkursowej. Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej: Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku. Serdecznie zapraszamy do udziału. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.