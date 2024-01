Szczęśliwy finał poszukiwań 87-latki Data publikacji 22.01.2024 Powrót Drukuj Sprawne działania poszukiwawcze giżyckich policjantów przyczyniły się do szybkiego odnalezienia 87-latki. Kobieta pod nieuwagę domowników wyszła nocą z domu. Z uwagi na stan jej zdrowia oraz nieadekwatny do pory roku ubiór istniało bardzo duże zagrożenie dla jej zdrowia i życia. Policjanci znaleźli seniorkę kilkadziesiąt metrów od domu, stojącą bez kurtki i jednego buta wśród zarośli. 86-latka została natychmiast przeniesiona do domu i przekazana medykom.

Informacja o zaginięciu kobiety wpłynęła do giżyckiej jednostki w niedzielę (21.01.2024 r.) we wczesnych godzinach porannych. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kobieta w nocy pomiędzy 21:00, a 01:00 w nocy wyszła z domu w nieznanym kierunku. Początkowo mężczyzna próbował sam odnaleźć matkę po śladach pozostawionych przez nią na śniegu, jednak gdy nie przyniosło to rezultatu zawiadomił Policję. Z uwagi na stan zdrowia kobiety oraz fakt nieadekwatnego ubioru do warunków panujących na dworze istniało bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia seniorki. W takiej sytuacji liczyła się każda minuta.

Policjanci ogłosili w jednostce policji alarm i natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Sprawdzali drogę odejścia kobiety jak też penetrowali tereny, gdzie mogła się udać. Policjanci biorący udział w poszukiwaniach po około 2 godzinach od podjęcia czynności znaleźli seniorkę kilkadziesiąt metrów od domu, stojącą bez kurtki i jednego buta wśród zarośli. Kobieta nie była świadoma sytuacji, w której się znajduje. Policjanci osłonili ciepłym i suchym okryciem seniorkę i przenieśli ją do domu, gdzie została przekazana medykom.

Pamiętajmy!

Ze względu na wiek i stan zdrowia osoby starsze mogą mieć trudności z orientacją w terenie, pamięcią lub koncentracją. Dodatkowo stres wynikający z zagubienia się, może tylko spotęgować problem z odnalezieniem drogi powrotnej do domu. W takiej sytuacji bardzo ważna jest nasza czujność i empatia.