Podziękowania dla policjantów z Błonia Data publikacji 22.01.2024 Powrót Drukuj Na skrzynkę rzecznika prasowego wpłynęło podziękowanie dla policjantów z bydgoskiego Błonia, którzy pomogli 78-latce w trakcie interwencji dotyczącej zalania jej mieszkania. Mundurowi wykazali się ogromnym zaangażowaniem i empatią oraz zorganizowali opiekę dla starszej Pani, aż do powrotu jej córki z pracy.

W piątek (19.01.2024) otrzymaliśmy podziękowanie dla policjantów z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Bonie od kobiety, która napisała, że mama jest osobą starszą i posiada I grupę inwalidzką, dlatego poprosiła o pomoc w związku z awarią instalacji wodnej w jej bloku.

Wszystko działo się w nocy z 16 na 17 stycznia. Wtedy starsza pani zadzwoniła na policję, że potrzebuje pomocy, ponieważ jest osobą niepełnosprawną, ma problemy z poruszaniem się, a z mieszkania piętro wyżej leje się woda po suficie i ścianach. Nie jest ona w stanie iść do sąsiadów i ich o tym powiadomić.

Policjanci poszli piętro wyżej i poinformowali lokatorów o zaistniałej sytuacji. Małżeństwo nie było świadome awarii, ale od razu zlokalizowali przyczynę i zakręcili wodę.

Funkcjonariusze po chwili wrócili do mieszkania starszej kobiety. Tam pomogli jej w zabezpieczeniu pomieszczeń przed jeszcze większymi szkodami. Porozkładali pojemniki w miejscach, gdzie lała się woda z sufitu, odłączyli od prądu wszystkie, stojące na ziemi, urządzenia elektryczne oraz z uwagi na zalanie łóżka wodą, przenieśli suchą pościel do drugiego pokoju, gdzie 78-latka mogła odpocząć i się uspokoić. Policjanci zwrócili również uwagę sąsiadów na sytuację starszej kobiety. Ci zaopiekowali się nią aż do powrotu córki.